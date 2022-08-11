2022年中人口錄729萬　按年跌1.6%　11.3萬人移離香港

政府統計處今日(11日)公布，今年年中香港人口的臨時數字為741.31萬人，按年下跌12.15萬人，跌幅為1.6%；在2021年年中至2022年年中期間，出生人數為3.51萬人，死亡人數為6.16萬人，換言之，期間本港人口自然減少2.65萬人。同期內亦有1.83萬單程證持有人移入，另有11.32萬名其他香港居民淨移出，以此計算，本港期間錄得9.5萬人淨移出。本港生育率一直在亞洲經濟體中屬最低地方之一，過去兩年出生人數大幅下跌很大可能受自2020年年初爆發的新冠疫情影響有關。

統計處數字亦顯示，今年年中的總人口中，常住居民佔718.19萬人，而流動居民則佔10.97萬人。統計處亦把去年年底的人口修訂為740.15萬人，常住居民修訂為728.96萬人，流動居民則修訂為11.19萬人；至於2020年年底至2021年年底的人口變動率則維持在負0.3%。

在新冠疫情的持續影響下，政府指出，香港和內地以至世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，跨境行程受到嚴重影響，期間移入香港的人數，包括單程證持有人和外籍家庭傭工等，均繼續處於低水平。同時，在疫情前已離港的香港居民，可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，故這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

港府續稱，相信疫情和相關的防疫要求影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證/進入許可的人士。當隔離和社交距離措施放寬後，這問題可能會得到解決。至於淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，當中則沒有細分的數字，因香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，惟強調本港人口的流動性一直很高，過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。