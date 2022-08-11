今增4376確診　包括196宗輸入個案　逾9800人離開檢疫酒店

第5波疫情未息。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日(11日)新增4,376宗確診，包括196宗輸入個案。醫管局新增1宗死亡個案，第5波死亡累計9,342人。另新增5間安老院舍及1間殘疾院舍出現新染疫個案。231間學校呈報287宗確診，涉及230名學生及57名教職員，有3間學校個別班級疑出現傳播，須停課一周。另今日有逾9,800提早離開檢疫酒店。

輸入個案中，68宗在機場找到，98宗於檢疫設施中發現，另有30宗於檢疫後發現，個案來自43個地方，有5個地方多過10宗，包括英國28宗、印度21宗、美國14宗、新加坡及泰國12宗。Omicron變種病毒新亞型個案方面，過去7日感染BA.4或BA.5個案佔10.7%、BA.2.12.2則佔7%。

張竹君表示，目前本港新冠疫情總體病死率0.68%，打3針病死0.04%，一針都無打則2.88%，相差超過70倍。80歲以上死者佔6,600宗，有打3針病死率為1.03%，打2針則3.58%，即相差3倍，打完1針為6.77%，相差7倍，一針都無打則16.12%，相差15倍。