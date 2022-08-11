將軍澳珠寶店被爆竊失106萬元首飾　警拘5中年男女賊

將軍澳厚德邨TKO Gateway商場一珠寶店，昨日(10日)凌晨被賊人爆竊，警方於下午拘捕拘捕3男2女，並起回大部分珠寶、玉石及金器等贓物。警方表示，案發凌晨4時15分，當時正掛3號風球，該珠寶店的防盜警鐘突然響起，商場保安迅速到場檢查，發現該店正被人爆竊，遂報警求助。警方到場時賊人已逃之夭夭，珠寶店捲閘半掩，飾櫃被撬開且有搜掠痕迹。經點算過後，證實共119件金器、玉石及寶石首飾被一掃而空，總值約106萬港元。

東九龍總區重案組跟進案件，經翻看閉路電視及進行情報分析後，隨即於昨日下午在尖沙咀、油麻地以及屯門區，拘捕3男2女本地人士(54至69歲)，他們報稱無業及清潔工人，涉嫌「入屋犯法」罪。警方搜查疑犯身和住處，成功起回87件失物，約70萬港元，並檢走一批懷疑賊人犯案時所穿衣物。警方亦於昨午在葵涌區，尋找到賊人逃跑時使用的車輛，不排除有更多人被捕。

警方透露，賊人趁打風時爆竊，利用工具撬開珠寶店捲閘，又熟悉進入及離開商場路線，更有安排車輛逃離現場，整個作案時間僅2分鐘，部處周密，相信是有計劃爆竊。警方呼籲市民到信譽良好的商戶購買金器及首飾，如有人兜售來歷不明的金器或首飾，有機會是不法手段取得的貨品及贓物。