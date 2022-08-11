夫婦涉合力性侵菲傭案　事主否認說謊誣陷

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭一案今天（11日）在高院續審。事主菲傭繼續接受盤問，她同意與男僱主關係較佳，但否認對方於事發前曾餵她食豬大腸。辯方指事主當晚在床上自己脫衣，過程中不曾掙扎，質疑她在庭上說謊。事主對此矢口否認。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。辯方今日盤問X時指，既然女被告經常責備她，而案發當晚女被告才因煮飯問題罵她，女被告根本不可能邀請X一起睡覺，質疑X虛構情節。X不同意這說法。

X憶述，她遭男被告推到床後，就聲撕力竭嗌：「No sir！」又用英語向2名被告求救，叫道：「Help me！」期間不停大叫，直至男被告射精。她堅稱當時正在房內嬰兒床的被告1歲半兒子一直熟睡，沒有被吵醒。此外由於事出突然，她已記不起男被告是如何將她的衣物脫去。X不同意她說記不起的原因，是因為當時是自己脫衣。此外辯方表示，X在證人供詞說是被男僱主雙手抱上床，但在庭上她卻先後指是遭「拋」或「推」上床，質疑她的版本前後不一。X不同意說法，指證人供詞所寫的是事實，又謂事隔已4年，重申自己沒有說謊。

案件編號：HCCC 134/2020