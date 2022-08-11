港鐵上半年本地客量跌逾11%　車務營運虧損27.75億

港鐵今(11日)公布今年中期業績。港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵今年上半年的乘客量仍受第5波疫情影響，較去年同期跌11.7%，尤其是2月下旬至3月上旬疫情高峰期間，客量跌超過一半，是疫情爆發逾兩年以來最低位。連同過境服務暫時，機場快綫客量跌等，拖累本港車務營運總收入僅58.15億港元，較去年同期60.04億港元少3.1%；未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損擴大至27.75億港元。

港鐵指，本地客運市場去年曾一度復甦，但第5波疫情影響，乘客量自2022年初再度下跌。截至今年6月30日，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量為6.494億人次，較2021年同期7.359億人次少11.8%；機場快綫的乘客量維持在100萬人次。同期內，全港車站商務業務的總收入為14.81億港元，按年輕微跌1%。

受惠於屯馬綫去年6月全綫通車及東鐵綫過海段今年5月通車，港鐵交代，今年首5個月在香港專營公共交通工具市場的整體佔有率為47.2%，高於去年同期46.2%。其中，過海交通工具市場的佔有率為67.1%。