藏伸縮棍律政司初允守行為後反口　男生上訴定罪失敗

中五男生於3年前修例風波期間，在休憩處被警搜出身懷伸縮棍，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。律政司一度表示同意讓男生簽保守行為，但後來改變主意堅持提控，男生遂向法庭申請終止聆訊，但被拒絕，結果男生經審訊後被裁定罪成，判入更生中心。他就申請終止聆訊被拒一事向高院申請上訴，原訟庭法官張慧玲經開庭後，今天（11日）頒下判詞駁回上訴。張官指上訴人涉及的罪行嚴重是顯而易見，為公眾利益必須進行審訊。雖然律政司就簽保一事出爾反爾，但張官認為沒有惡意，而且即使律政司接納簽保並不等同處理的裁判官會接納。

現年18歲的被告楊天聰，案發時就讀中五。他被控於2019年12月8日在大圍積富街休憩花園內管有1支伸縮棍。在本案開審前，律政司一度承諾以簽保守行為的方式處理案件，及後卻撤回決定，辯方向法庭申請永久終止聆訊，但被裁判官香淑嫻拒絕，案件最終交由裁判官崔美霞審理。上訴人現時亦已服刑完畢離開更生中心。

法官今天在判詞指，事發時正值社會暴力示威高峰期，本案伸縮棍若被使用，會對受攻擊人士身體造成相當嚴重傷害，上訴庭的案例亦指出即使初犯的年輕人亦要判處禁閉式刑罰。由於罪行嚴重，為着公眾利益本案須進行審訊。就上訴方指律政司出爾反爾一事，張官表示明白上訴人的希望落空，但檢控權在律政司，而最初其準備接受上訴人守行為時，是忽略或未有關注到案件嚴重性。律政司在同意簽保守行為27個小時後知悉錯誤改變主意，並無涉及惡意；而且亦不能排除裁判官可能認為案情太嚴重，不接納簽保。最終法官認為本案情況並不足以要終止聆訊，故駁回上訴。

案件編號：HCMA 450/2021