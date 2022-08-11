涉偷竊少年警訊贈品　女警長稱精神恍惚須服藥

曾任少年警訊聯絡主任的女警長，被指在少年警訊會所偷取電腦記憶棒及總值2400港元的書店書券，她今天（11日）繼續就3項盜竊罪於粉嶺裁判法院受審。控方今於庭上播放被告的錄影口供，被告在影片指幾年前因前夫搬走屋企所有物品及父親離世影響，對她打擊很大，致精神狀態很差。案件明天（12日）續審。

47歲被告陳惠嫻，被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所閱讀室內，偷竊2支刻有「大埔區少年警訊」字樣的記憶棒，以及8張50港元商務印書館書券，上述物品為女警長3943吳詠璇的財產；及另被控於同日在同一會所的電腦室內，偷竊屬於男子羅逸俊的20張100港元商務印書館書券。

今天案發時任少年警訊聯絡主任的吳詠璇警長繼續作供。她不同意辯方所指，大埔區少年警訊名譽會長會對書券派發有最終決定權。她同意案發前訂購的200支電腦記憶棒會作為紀念品，但指它們並非案發當日聖誕聯歡活動的紀念品，更不同意被告隨意拿取。另外，被告被捕後於錄影會面表示，她幾年前因家事導致精神有問題，她亦在切除甲狀腺後，不時會精神恍惚，須定時服藥控制。被告向主持會面的警員稱，案發當日有小朋友抽不到獎品，向她索取禮物。她便在電腦房內取走裝有書券的白色信封，及於閱讀室辦公枱下的櫃內取出幾張書券送出。她稱「我有時做嘅行為我自己都解釋唔到，純粹想小朋友開心先咁」，並指案發當日沒有服藥。

案件編號：FLCC 1364/2021