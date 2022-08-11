無牌骨場賣淫案續審　對蔡展鵬是否在場　放蛇警供詞含糊

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑去年3月光顧無牌按摩院。事後1男3女被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。案件今日(11日)在東區裁判法院續審，有警員供稱當日在按摩院內認出1名高級警務人員，但「唔能夠十足肯定」正是蔡展鵬。該警員確認蔡在案發時不是參與「放蛇」行動的一分子，但又指「我唔肯定蔡先生係咪顧客」。

案中被告依次為李亦晴(36歲、按摩師)、元秋香(34歲、無業)、張明芳(35歲、按摩師)及胡炳雄(61歲、男、無業)。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。

警員陳曉斌供稱，他在去年3月19日下午與同僚前往涉事按摩院，他負責拘捕元秋香，並檢取了她的手機作檢查。他在接受辯方盤問時同意，他在按摩院內認出蔡展鵬，但當時沒有檢查蔡的身份證以核實身份，亦沒有在記事冊記錄此事，因為他認為事件與自身調查工作無關，而且已交由上級主管處理。辯方指，當日陳敲按摩院的7號房門，過幾分鐘後蔡才開門，當時房內尚有1名女按摩師。蔡隨即關門，又待數分鐘後，有人敲房門着蔡離開，期間蔡向警員大叫。陳否認辯方說法，指該房門在敲門後很快便被打開，蔡亦表現平靜。

案件編號：ESCC 1161/2021