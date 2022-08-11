「紅黃碼」出台第3日疑現故障　市民藍碼後未能入食肆

港府日前公布「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，新冠確診者會被區分為「紅碼」人士，從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，其疫苗通行證會相應轉為紅色或黃色，食肆等負責人須按規定拒絕他們進入相關場所。東網今(11日)收到有剛從外地回港、並於今日完成「4+3」檢疫的讀者投訴，指早上9時安心出行由「黃碼」轉為「藍碼」後，中午到食肆時發現不能進入，質疑當局推行措施「無檢查清楚系統問題，令市民尷尬」。東網目前就事件向創科局查詢，正等待回覆。

市民簡小姐剛從外國回港，昨日(10日)是酒店檢疫第6日，獲酒店提早一日放行，安心出行顯示為「黃碼」，可進行醫學監察期。她理應於今早9時起完成居家監測，安心出行可轉為「藍碼」，惟當簡小姐中午約12時打算前往食肆用膳時，「明明個畫面係藍碼，但一掃就好大聲響，唔畀我入」。簡小姐其後特意到政府康樂場地嘗試掃安心出行，亦同樣不能進入。

簡小姐致電「安心出行」電話熱線，職員承認系統有問題，著她留下聯絡方式，並約於一小時後再致電涉事人士，指需要重新上載針卡可恢復，她指自己早已接種3針並上傳至安心出行，職員仍指僅需要重新上載針卡，未有說明故障原因。簡小姐認為，事件反映港府「未有好好準備就急推紅黃碼，又未test(測試)清楚，令市民感到麻煩同尷尬，喺餐廳個聲一響，全餐廳啲人都望住我，好明顯佢(安心出行)系統出錯」。