廉署起訴一鈕扣廠前合夥人及保險經紀　涉誇大保費17萬元

廉政公署今日(11日)落案起訴一名鈕扣製造商前合夥人及一名保險代理，控告他們涉嫌串謀詐騙製造商，就其逐年續保的產品責任保險保單，支付遭誇大的保費，6年保費共涉47萬港元，2人獲准保釋，下周一(15日)在東區裁判法院應訊。據廉署調查，該案涉被誇大的保費逾17萬港元。

被告為46歲的梁國偉，德耀五金鈕扣有限公司(德耀)前合夥人；60歲的陸錦偉，美亞保險香港有限公司(美亞)保險代理，同被控6項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲保險業監管局(保監局)轉介貪污投訴遂展開調查，案件於2013年10月至2018年11月期間發生，當時梁國偉是德耀合夥人，持有該公司一半股份。德耀向美亞購買產品責任保險保單，陸錦偉為保單經手代理。其後美亞就德耀逐年續保的保單，向陸錦偉發出6份續保報價單。根據美亞的政策，陸錦偉可以代表美亞向德耀收取保費，從中扣減其佣金，再將剩餘款項交予美亞。

控罪指梁國偉及陸錦偉一同串謀詐騙德耀，即不誠實地向德耀偽稱，該公司向美亞購買的產品責任保險保單，2013年至2019年的保費共逾47萬港元，但廉署調查顯示，陸涉嫌於案發期間誇大相關保費共逾17萬港元，並把款項交給梁。