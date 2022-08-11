港大研究指青年對社會不抱期望　但不甘躺平仍信能創造希望

「躺平」一詞近年在內地興起，指年輕人對社會前景感到悲觀，持消極態度面對人生。有團體聯同香港大學社會工作及社會行政學系，早前進行「香港年輕人希望感、生活滿意度及職業適應能力概況」研究，並在今日(11日)公布質性研究部分的結果，指受訪年輕人普遍對社會不抱太大期望，卻表示不願「躺平」，相信自己或能創造希望和可能。

青少年發展企業聯盟的相關研究分為量性研究和質性研究部分，質性研究於今年3月21日至4月8日以焦點小組方式進行，與18名18至24歲的年輕人進行深入訪談，了解他們對職業志向發展、生活滿意度及希望感的看法，而量性研究則仍然進行中。研究指，多數受訪年輕人仍認為自己有上進心，對未來有計劃，但亦出現因經驗不足，在解難及處理人事關係上較弱的情況，他們在職場溝通上缺乏自信，因而顧慮較多，如同僚的年齡及個性等，有受訪者亦認為自己資歷尚淺，擔心同僚「唔會好想同我合作」。

滿意度方面，受訪者表示對自己的進修、工作及生活環境尚算滿意，10分滿分中平均給予5.5分，但新冠肺炎疫情及社會狀況未明，仍有待提升。其中1人認為，現時失業問題嚴重，自己仍能有一份安穩的工作，已經比較滿意。被問到是否認同年輕人失去希望，逾6成受訪者持中立態度，表示對社會不抱期望，但仍可努力創造可能，當中有受訪者認為「如果改變唔到現況，至少可以改變自己，而唔係喺唔好嘅環境底下原地踏步」。此外，亦有受訪者留意到近期多了人移民，職位空缺變多，認為装備好自己，便可看準這些空缺的機會。接受深入訪談的青少年中，有一半估計自己10年後會在香港或內地生活，因對香港有歸屬感，想服務香港人，而估計自己會在海外生活和表示不確定的受訪者則各佔4分之1。

香港大學社會工作及社會學系高級講師張俊聲博士及助理講師盧啟聰表示，留意到多數受訪年輕人回應滿意度和希望感的問題時，都保持觀望和中游的態度，指他們「想睇吓自己喺香港可以有幾多貢獻同機會」，才決定要不要離開香港。他們認為政府應提供溝通渠道，多聆聽年輕人聲音，此外，提供職場教育亦有助提升年輕人對職業的視野、自信心，和對職業發展的自我評估能力，增加他們對自己前途的積極樂觀程度。