大膽蟊賊兩犯科　鏡頭下連盜六錶　網民：咁鬼猖狂

小商戶疫市艱難，遇上竊賊順手牽羊更加欲哭無淚。昨日(10日)有網民於社交平台上載一段店舖的閉路電視(CCTV)片段，直擊1名中年男子在屯門雅都商場內的1間精品店，兩度順手牽羊。據發貼着所言，該賊人連續盜去店內的6隻手錶，旁若無人的大膽行徑惹人側目，更於網上引起熱議。

片段中，1名身穿黑色衣褲、頭戴藍色鴨舌帽的中年男子，駐足在1間精品店外幾度鬼祟張望，眼見舖內身穿白色背心的店主正忙於轉身整理貨品，遂覷準時機，弓步上前順走數隻攤架上的手錶，得手後本欲急步逃去。惟黑衣賊轉頭一望，眼見店主未有察覺，疑食髓知味，遂再度上前偷去數隻手錶，之後才施施然離去。由於該中年竊賊光天化日下，行鼠竊之事，毫無廉恥可言，遂引發網民大肆留言抨擊，斥指「咁鬼猖狂，仲好順手」、「佢一定會再偷，準備捉佢」、「偷嘢仲偷到佢咁淡定！離哂譜！」另亦有網民對該賊人的行徑表示不解，「又唔係有牌子，偷來做咩」。

根據《盜竊罪條例》，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可判處監禁10年。所謂「勿以惡小而為之」，行違法之事即須面臨刑罰，望各位三思而行勿存僥倖之心。