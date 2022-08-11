海關搗破網售冒牌汽車輪圈案　搜新田店舖檢42件貨拘2男女

香港海關今日(11日)搗破一宗透過社交平台，售賣冒牌汽車輪圈案件，檢獲42件、值約5萬港元的汽車輪圈，拘捕2人。海關早前接獲舉報指有人在社交平台售賣冒牌汽車輪圈，經偵查後鎖定一個買家社交平台專頁進行調查。關員喬裝顧客網上試買，經深入調查及在商標持有人協助下，今日搜查落馬洲新田一間售賣汽車零件的店舖，檢獲該批懷疑冒牌輪圈，拘捕2名分別52及34歲男女職員。案件仍調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖偉傑指，檢獲的冒牌輪圈涉及2個牌子，其中一個牌子懷疑抄襲正牌的設計和註冊商標，兩者外形雖然相似，惟冒牌貨印在輪圈的字體為實心字，正牌貨則使用空心字，兩者明顯有分別；此外，冒牌貨用色較光亮，正牌貨則較啞色，而每個正牌貨都會贈送一個氣門嘴附件，冒牌貨則沒有。

另一牌子同樣被冒牌貨抄襲設計及註冊商標，但商標持有人指根本沒有設計及產生過售賣中冒牌貨的相同款式。售價方面，一套4件的正牌貨，售價為1萬4千至2萬5千港元，冒牌貨則僅售5千港元。海關呼籲消費者購物時，光顧信譽良好商店及網店，冒牌貨品質沒有保證，在使用上對駕駛安全存在不確定性。