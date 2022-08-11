慳家奶奶檢燒衣祭品「加餸」　媳婦用餐驚見灰燼揭發

今日(11日)正逢農曆7月14日，相傳「鬼門關」大開，不少市民都會循照傳統在路邊燒街衣，並以食物及水果作祭品供奉野鬼。惟拜祭過後，遺落的果肉餘溫尚在，你又敢唔敢食「鬼」口水尾呢？前日(9日)有網民於網上討論區指，其素來「慳家」的奶奶近日在外拜祭完後，即帶來一桌豐盛的飯菜回家，「又有雞又有豬」正欲大快朵頤之際，竟見上面隱約有些形同灰燼的黑色碎屑，一問之下，原來奶奶不單用自己的祭品「加餸」，仲拎埋隔籬人家拜祭過的餸菜嚟「借花敬佛」，認真謂百無禁忌！

事主於貼文中直言，「其實食拜祭完嘅嘢我都唔係好介意嘅，但係奶奶仲拎埋其他人拜完留底嘅祭品返嚟！咁樣做真係好咩？」事件隨即引來眾多網民熱議，有人指，「執埋人哋嗰啲又誇張咗啲，不過啲老人家都真係好大膽嘅」、「最好叫你奶奶唔好啦, 你點知啲好朋友介唔介意」、「好恐怖喎」。亦有不多人對事主奶奶過度「慳家」的行為表示不能理解，「慳成咁第一次見」、「應該叫佢老公出聲(勸止)」。

原來無獨有偶，東網前年亦報道過，中大前助理教授李薇原來也有拾食路邊祭品的習慣，並堅稱此舉是為了不浪費食物，事件於當時亦惹來不少非議。至於這種行為孰是孰非，就留待諸位定論了。