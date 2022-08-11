立會通過「人才引進法律制度」　優才常居7年成永久居民

澳門立法會今晚(11日)一般性通過「人才引進法律制度」法案，多名議員關注「高端人才」及「優秀人才」毋須在澳門通常居住，亦可取得居留許可。社會文化司司長歐陽瑜表示，法案容許高端人才及優秀人才毋須在澳門通常居住，亦可續期居留許可，或取得非永久性居民身份證；但若要成為永久性居民，必須滿足在澳門通常居住連續7年或以上。倘其不符合續期規定，亦有退場機制。

歐陽瑜表示，人才引進計劃與以往的技術移民計劃有別，將採取「新人新制、舊人舊制」的做法，已向貿促局申請或正在申請技術移民的人士，將沿用舊制續期。倘舊制人員想轉申請人才引進計劃，必須先取消舊制的申請，再重新申請人才引進計劃。社會文化司司長顧問簡佩敏補充，當新法推出後，原有技術移民制度會被廢止，不會再開新申請，但容許按舊制續期。

有議員關注偽造申請資料情況，人才發展委員會秘書長周昶行表示，若申請資料涉及故意造假，可追究申請人涉及的刑事責任。委員會亦會計劃與本地部門、私人機構的合作，查證申請人資歷的真實性。另將由其他部門調派人手補充，實地巡查企業或獲批人的申報資料，以助加強監督。