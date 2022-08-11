60處納強檢　包括大埔5廈污水帶疫　將軍澳6大樓上榜

再增60個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔宏福苑宏仁閣

2.大埔寶鄉街35至39號寶康大廈

3.大埔安富道2至8、8A及10至12號大廈

4.大埔懷義街8至24號(雙號門牌)大廈

5.大埔宏福苑宏昌閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門良景邨良偉樓

2.沙田乙明邨明信樓高座及低座

3.香港仔田灣邨田健樓

4.屯門富泰邨美泰樓

5.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

6.長沙灣凱樂苑凱碧閣

7.天水圍天瑞一邨瑞龍樓

8.柴灣柴灣邨灣映樓

9.東涌逸東一邨漁逸樓

10.旺角海富苑海裕閣

11.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

12.大圍豐盛苑富盛閣

13.油塘油翠苑沃美閣

14.慈雲山慈安苑安欣閣

15.香港仔華貴邨華賢樓

16.屯門大興邨興耀樓

17.牛頭角彩福邨彩歡樓

18.牛池灣彩雲二邨豐澤樓

19.秀茂坪寶達邨達安樓

20.大圍秦石邨石晶樓

21.將軍澳寶明苑寶柏閣

22.天水圍天富苑雅富閣

23.尖沙咀漾日居6座

24.柴灣興華二邨裕興樓

25.將軍澳清水灣半島7座

26.天水圍天恩邨恩頤樓

27.馬鞍山恆安邨恆峰樓

28.屯門寶田邨3座

29.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

30.香港仔石排灣邨碧園樓

31.筲箕灣愛東邨愛平樓

32.鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

33.將軍澳富寧花園4座

34.沙田廣源邨廣棉樓

35.天水圍嘉湖山莊樂湖居14座

36.青衣長青邨青柏樓

37.九龍城啟德1號(I)大廈2座

38.將軍澳富康花園4座

39.天水圍天晴邨晴雲樓

40.沙田駿景園9座

41.柴灣富欣花園1座

42.粉嶺皇后山邨皇頤樓

43.柴灣康翠臺2座

44.鴨脷洲利東邨東平樓

45.馬鞍山曉峯灣畔5座

46.鰂魚涌康怡花園B2座

47.屯門富健花園12座

48.沙田廣林苑茂林閣

49.荃灣名逸居3座

50.葵涌安蔭邨豐蔭樓

51.將軍澳日出康城緻藍天珀峰(左翼及右翼)

52.橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓

53.掃管笏愛琴海岸8座

54.將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)

55.筲箕灣耀東邨耀輝樓