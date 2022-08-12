醫管局推遙距醫療服務　糖尿病專科診所先試行

糖尿病是香港常見的慢性病之一，現時全港約有70萬名糖尿病患者，即10個人當中便有1個是糖尿病患者。為了更好地照顧糖尿病患者，醫院管理局早前推出了HA Go遙距醫療服務，並在去年7月於天水圍醫院糖尿病專科護士診所試行，該院的糖尿病人可使用HA Go進行視像會診。天水圍醫院糖尿病專科護士診所是首批透過HA Go，提供遙距服務的診所。遙距護士診所是為身處在港，血糖控制未如理想的病人提供服務，透過該應用程式，病人可以安坐家中或辦公室進行登記，在繳交80元覆診費後，便可透過電話進行視像會面。

在會診過程中，護士會先與病人核對病歷紀錄，然後按病人提供的數據例如體重等，分析身體狀況和提供飲食建議，最後若病人沒有其他疑問，護士在和病人預約下次會面的時間後，會診就完結。被問及會否擔心遙距診症影響診症效果，天水圍醫院糖尿科副顧問護師周妙芬姑娘表示，即使不是面對面會診，護士們都有辦法知道，病人提供的身體數據是否真確，當發現病人出現問題時，亦會要求病人到醫院面對面覆診。新界西醫院聯網糖尿病中心顧問醫生陳玉潔則認為，有關服務有助照顧病人，因為醫生一般未必有時間和病人處理藥物和飲食問題，「糖尿護士可以幫忙，提多小小」。

遙距醫療除了可以為病人提供個人化的服務外，亦可節省病人的來回時間。曾小姐是名糖尿病患者，兩年前因血糖過高而入院，出院後在九龍灣工作的她，要經常請假到博愛醫院覆診。去年經天水圍糖尿科護士轉介下使用HA Go覆診，她認為該程式十分方便，只要按進院方提供的連結便可以開始會診，而且會診的時間亦沒因轉為網上而減少。現時天水圍醫院糖尿病專科護士診所每年服務約1,000人次，而在過去一年就有83人進行視像診症。另外，由於醫護人員需要了解病人的身體狀況，才能作出適當的治療。所以現時其他醫院聯網的糖尿病病人，將無法使用HA Go「跨網」進行遙距會診。醫管局醫療信息主管彭育華醫生透露，其他聯網醫院亦表示有興趣使用遙距醫療服務。