婦科病徵早期難浮現　醫生呼籲女性宜作定期檢查

許多婦科病早期未必浮現病徵，而不少女士沒有定期接受婦科檢查的習慣，因而錯過及早診治的時機。有醫生指，女性恆常經痛往往訓練出不少「忍痛能手」，使她們容易忽略劇痛是作為婦科病的早期警號，呼籲女性從20歲開始，即使身體沒有不適，亦應至少每年做一次婦科檢查，並選擇全面的檢查套餐，早診早治。

嘉諾撒醫院梁冬陽醫生表示，全面的婦科檢查包括基本陰部檢查、乳房檢查、子宫頸細胞化驗、盆腔超聲波檢查，可以診斷出不少婦科病變，如子宮內膜異位症、子宮內膜瘜肉、子宮纖維瘤、子宮內膜癌、卵巢瘤等，全套檢查只需10分鐘左右便可完成。她特別強調，盆腔超聲波檢查的重要性，指該檢查安全、快捷、非入侵性，有助醫生清楚檢視生殖器官情況，診斷出病徵不明顯的常見婦科病。她亦指，若出現尿頻、下腹脹起或懷疑有硬塊、陰道出血異常、經血過多、經痛持續超過12小時等症狀，更應接受盆腔超聲波檢查。

梁更指，年輕不代表不會患上婦科病，例如子宮纖維瘤常見於40至50歲的女性，但近年有年輕化趨勢。梁補充，常見婦科病的病徵往往容易被忽略，例如多數的子宮内膜瘜肉及子宮纖維瘤均屬良性，前者有機會出現經期淋漓不淨、行房或停經後出血、經血量變多、不明原因經痛等；後者則可能出現經血量增加、有血塊，甚至血流不止、腰背痛、尿頻或小便困難、便秘等。