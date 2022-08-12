疫情影響結婚撞正農曆7月　婚禮顧問教路化解禁忌

踏入農曆7月鬼門關大開，以往大多新人都盡量避免此段時間結婚，不過疫情打亂了不少結婚計劃，若被迫要在陰氣橫行的農曆7月結婚，仍有不少化解之法。全港首位婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳坦言，疫情下受制於場地及改期安排，導致要在農曆7月結婚的新人較疫情前增加至少2成，「依家就百無禁忌架啦，疫情之下都唔到啲新人揀嫁啦，疫情好啲就嚟（舉行婚禮）啦！」。

縱橫婚禮顧問界多年的歐惠芳指，雖然以往較少新人選擇在農曆7月結婚，但她仍對此事亦有不少經驗，推薦多種化解之法。以入住酒店為例，歐表示疫情開始後本港流行「宅度假（Staycation）」，對比疫情前多出約3成新人，就連婚禮及過大禮等儀式均直接在酒店一次過進行。不過，農曆7月一般來說忌入住「陰氣重」的尾房，惟新人結婚無可避免一定是使用設於尾房的套房，她建議新人可掛對聯在房門口，讓喜神、財神等貴人知道有新人辦喜事，便會入內贈興，而靈體等穢物則會被對聯「彈走」。此外，在入住時亦有多個注意事項，例如忌選單數及尾碼為「1、4、7」的房間；離開酒店時需在酒店門口撒紅綠豆米在紅傘上，以便擋煞、趨吉避凶；新人入住酒店時應找朋友或家人在結婚前一晚陪同過夜，避免獨自一人令陽氣減弱；同時注意進入房間前需敲門後才可入內。

新人結婚「揀好日子」在農曆7月亦尤為重要，歐指應盡量避免選擇農曆7月14日的鬼門關大開之日，以及其前3日和後3日。不過以往亦曾有新人避無可避需選中鬼節前後的日子結婚，歐建議新人可多帶吉祥物傍身化解，例如迷你通勝、扁柏及碌柚葉等。同時需小心擇吉時，吉時出門可旺女家，吉時入門則旺男家，若吉時簽紙更代表以後婚姻生活將大吉大利。現時大多港人會選擇中西合璧的婚禮，而歐則認為在農曆7月舉辦西式婚禮可更加百無禁忌，但仍需注意場地選擇，避免選擇池畔婚禮、遊艇派對等有水的場地。食物方面適宜以中餐、好意頭及熱食為主，大忌食腥氣重的生食，例如刺身和壽司等。歐坦言，疫情令不少新人無奈選擇農曆7月擺酒，而結婚儀式亦由以往大排筵席變成以簡單為主。儘管如此，她提醒即使擺酒時間不如預期的新人，最重要是心態有正能量，即使撞正農曆7月舉辦人生大事也要學會隨遇而安，「加強更多正能量、開開心心，咁都無有怕、贏硬無得輸！」