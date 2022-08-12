東方日報A1：逾10萬人棄港　中產學童逃亡　人財陰乾

近年政治、經濟大動盪，移民他鄉的港人再創新高，更令樓價受壓及中小學招生難上加難。政府統計處昨日公布今年年中本港人口為729萬人，按年減少12.15萬人，跌幅為1.6%。同期內有11.32萬名香港居民淨移出，扣減循單程證計劃移入的1.83萬人外，期間淨移出的港人有9.5萬人。移出數字創3年新高外，本報翻查政府統計處的過去3年人口變化，更發現本港3年間總人口減少了19萬人，當中青壯年人口（見表）更錄得驚人地大幅減少，20至24歲的人口3年間減少20%。有移民顧問坦言，本港人口外移的數字「多得誇張」，當中不乏為了工作和讀書。

政府統計處的最新2022年中人口數據公布後，本報翻查過去3年的紀錄，發現總人口減少近19萬人，若以年齡層細分，青少年、中青年減幅情況更甚，20至24歲由2020年年中的36.58萬人，大減7.57萬人，至今年同期的29.01萬人；35至39歲及55至59歲，3年間亦分別減少了4.37萬人及4.34萬人。

今年年中的總人口中，常住居民佔718.19萬人，而流動居民則佔10.97萬人。人口變動下，統計處把去年年底的人口修訂為740.15萬人，常住居民修訂為728.96萬人，流動居民則修訂為11.19萬人；至於2020年年底至2021年年底的人口變動率則維持在負0.3%。

政府發言人表示，在新冠疫情的持續影響下，香港和內地以至世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，跨境行程受到嚴重影響，期間移入香港的人數，包括單程證持有人和外籍家庭傭工等，均繼續處於低水平。同時，在疫情前已離港的香港居民，可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，故這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。又指疫情和相關的防疫要求影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證/進入許可的人士。至於統計報告上的淨遷移人口，涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，當中則沒有細分的數字。

對於最新港人淨移出高達11.32萬人，環凱移民顧問有限公司董事張家禧坦言「多得誇張」，相信當中必然牽涉多個家庭，故數字因而激增，不過若按目前情況而言，認為移民高峰已到峰值，畢竟自其他國家推出移民政策以來已有兩年半，相信絕大部分欲移民的港人亦早已搭上，除非未來本港政治、經濟環境再次出現重大轉變，否則未來的移民人數不會倍增，但仍相信移民趨勢將會持續平穩上升。

張續稱，由於多國不斷放寬移民條件，包括英國國民海外護照（BNO）持有人於審批時毋須視乎申請人的學歷、工作證明及資產等，不少港人移民意欲增加。他稱，其移民公司近月所接獲的移民查詢及委託宗數亦有所上升，每月平穩增幅5至10%，當中不少港人望移民英國、加拿大、澳洲等地。

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