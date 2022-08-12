社企餐廳任遙距帶位員　殘疾人士展現工作才能

科技改善生活，更可遙距操作機械人，讓行動不便的傷殘人士在家工作，亦是社會企業餐廳「廚尊」其中一種與別不同的工作模式。黃芷晴經歷兩次中風後身體行動不便，需用輪椅代步，至今雖未痊愈，但仍希望自力更生。不過，投入社會對殘疾人士來說並不容易，芷晴坦言以前「無份工做得長」，直到遇上廚尊聘請殘疾人士在家遙控機械人帶位的工作，才令她重新感受到工作的熱情，心境亦變得更開朗。

今年32歲的芷晴在中學時期兩度中風，導致左眼皮下垂、右半身不能郁動，行動不便，但她仍希望投入社會工作，惟她曾做過辦公室文職工作、籌款、派傳單等，但部分工作場所未有設立傷殘人士洗手間，或是工作環境狹窄細小，推輪椅的她走動不便，故每份工都做不長。她續說，現時在家遙控機械人帶位的工作，雖然可以在家完成，但對比以往面對面的工作環境，芷晴反而更能靠遙控機械人的畫面與客人溝通，同事之間也會互相問候，令她感到更多關懷。

廚尊執行董事許承俊表示，現時聘請傷殘人士在家遙控機械人工作的計劃，共有8名傷殘人士參與，計劃為期兩年。許呼籲，只要是有需要的傷殘人士，廚尊均可提供培訓機會，而學員在培訓期間亦會獲得薪金，希望有助更多傷殘人士自力更生。