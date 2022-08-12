消防處增設消毒站防新冠走漏　另引入救護車消毒工具

新冠肺炎疫情下救護服務需求極大，但護理傳染病患後需要清潔消毒救護車及設施，為減輕前線救護員工作壓力，消防處近期引入新的消毒方法，較以往沿用漂白水消毒更省時間及有效殺滅病毒，處方亦新添其他措施，如增加消毒站數目及引入「實時消毒站分流系統」等，消毒站使用的高效消毒劑，能夠在5分鐘內殺滅大部分致病原，包括孢子，較稀釋漂白水的15至30分鐘節省時間。

消防處救護監督譚傑丰表示，第5波疫情高峰期，救護車每日出車達2,700架次，使用後需消毒的救護車由平日的1成，急增至8成至9成，所需時間亦較平日增加近3倍，大大加劇前線救護車壓力，近期疫情又見反彈，消防處每日出車亦達2,000架次，處方吸取經驗及諮詢衞生防護中心後，近日新增了多種的消毒方法，包括血液/體液洩漏處理套裝、高效消毒濕紙巾，以及在消毒站使用的高效消毒劑，均較以往使用漂白水節省時間及有效消毒，以曾接載1名新冠病毒患者為例，可節省15分鐘消毒時間。此外，消毒站由30個增加至42個、聘請外判清潔工協助進行消毒工作，以及引入「實時消毒站分流系統」等措施，分擔了救護員消毒工作和可善用消毒站資源，減少輪候時間。譚表示，處方正搜購有關消毒物資，料幾個月後可全面使用，救護員亦需要上堂學習使用方法。

消防處醫務總監莫家良指，救護車較常存在病毒的地方，如扶手、門及坐椅，如救護車曾進行較高風險的施救程序，如吸氧氣，又或接過有新冠病毒或麻疹患者，均需要到消毒站消毒，消毒站使用的高效消毒劑，能夠在5分鐘內殺滅大部分致病原，包括孢子，較稀釋漂白水的15至30分鐘節省時間。此外，處方可利用螢光標示法及ATP生物螢光反應檢測法，檢查消毒過的救護車，較以往以目測方法檢查更為科學精準，他指有關消毒方法及儀器，已在多國廣泛使用，屬可行及科學，將來會取代以漂白水消毒。