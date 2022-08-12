議員指有僱主拒「黃碼」員工上班　兼扣糧扣假　促勞工處介入

港府本周二(9日)起推行「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，新冠確診者會被區分為「紅碼」人士，從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，食肆等負責人須按規定拒絕他們進入相關場所。議員陸頌雄今早(12日)在電台節目表示，近日收到少於10宗求助，指被僱主以扣糧或扣年假，要求持「黃碼」僱員不上班，他認為政府需要增加解說，以免混亂。

陸表示，海外經機場抵港人士的7日酒店檢疫期，今日起縮短至「3+4」，即3日酒店檢疫加4日醫學監察，醫學監察期間獲發「黃碼」。他指根據政府說法，「黃碼」人士可以上班，如果僱主要求相關僱員暫時停工，應該照出糧給他們，又認為「黃碼」人士上班的風險可控，僱主毋須矯枉過正。至於有僱主扣減抵港外傭醫學監察期間薪酬，或者以非檢疫酒店住宿費用代替薪金，陸希望勞工處針對這種做法制定指引，外傭與僱主身處同一屋簷下，如果因扣糧而破壞雙方關係，未必是聰明做法。

另一名議員江玉歡提到，收到數宗海外港人求助，指因為未完成接種新冠疫苗而不能回港。她表示，不同海外國家都有渠道容許未打齊針的居民返回原居地，促請特區政府作出便利海外港人的措施。江建議可以參考新加坡、加拿大及新西蘭等地，要求居民在入境前及抵港後進行核酸檢測，並實施隔離檢疫。