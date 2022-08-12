國泰擬邀前員工回巢　待遇與新入職睇齊　舊人拒食「回頭草」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空奄奄一息，半年蝕近50億元。逾兩年疫情期間，為節流無情裁減數以千計員工，導致人手長期不足。竟厚顏展開全面招聘計劃，擬未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，當中不乏曾被炒的舊員工，「招之即來，揮之即去」。

香港民用航空事業職工總會主席李永富今日(12日)在電台節目表示，得悉有離職員工接獲國泰人事部職員的電話，言談間邀請他們重新入職。不過，部分人早已「轉行」，現今有穩定工作，不會考慮食「回頭草」。加上國泰冷待舊人，即使是具多年資歷的離職員工，入職薪酬待遇仍與新入行的員工持平，對「舊人」吸引力不大。

港府自今日起放寬入境人士的檢疫期為「3+4」(酒店及家居)，惟機組人員暫時仍然維持7天酒店檢疫及閉環管理。業界期望政府檢視方案，調整機組人員的檢疫安排。至於放寬方案對航空業復甦的作用，他則認為仍需要時間觀察。