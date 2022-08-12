勞工處稱僱主應予「黃碼」員工上班　不能扣薪或年假

海外經機場抵港人士7天酒店檢疫期今日(12日)起縮短至「3+4」，即3天酒店檢疫加4天醫學監察，醫學監察期間獲發「黃碼」人士可能返工返學。議員陸頌雄稱接獲僱員求助，指僱主要求持「黃碼」僱員不能上班，期間須扣糧或扣年假。

勞工處回應指，僱主應該讓持有「黃碼」的僱員上班，僱主如按自身需要，需要採取額外防疫規定，應與僱員溝通協商，如果未能安排持「黃碼」的僱員在完成酒店強制檢疫後上班，僱主應向僱員支付原本在該期間上班可得的報酬，強調不能扣除有關僱員在《僱傭條例》下享有的假期，例如有薪年假。

發言人又指，「黃碼」人士不得以顧客或訪客身分，進入屬主動查核「疫苗通行證」的處所，至於該處所員工上班則不受限制，但仍需視乎僱主或負責人有否就個別處所自身需要，訂立額外規定或要求，如果處所無額外限制，持「黃碼」的員工可以在醫學監察期間上班。而持「紅碼」人士因遵守隔離令而缺勤的日子，會被視為《僱傭條例》下的病假日，僱主需要向合資格僱員提供疾病津貼。