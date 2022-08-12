小額庭內斬傷訴訟對家　水手認蓄意傷人判囚2年6個月

1名水手去年6月在西九龍法院大樓內的小額錢債審裁處出席聆訊後，用菜刀襲擊訴訟另一方2名男子，當場被警方拘捕。及後他被控2項蓄意傷人及1項企圖傷人罪。這宗區域法院案件今早（12日）移師至荃灣法院處理。被告早前承認2項蓄意傷人罪，企圖傷人罪則存檔法庭，今天被判監禁2年6個月。區院暫委法官韋漢熙判刑指，被告有預謀傷人，事前得知出席聆訊，仍攜帶菜刀前往法庭，因此就每項控罪以3年9個月為量刑起點，被告認罪獲扣減3分之1刑期，所有控罪刑期同期執行。

現年37歲被告蔡文遨，報稱任職水手。他今天承認於2021年6月23日，在深水埗西九龍法院大樓B座5樓24庭內，意圖使柯嘉熹及陳啟軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害2人。辯方書面求情指，被告過往一直奉公守法，待人有禮。今次事件是因被告妻子受到騷擾、威脅和網絡欺凌，令被告感到巨大壓力才作出不符合性格的行為，且2位傷者受到的傷害不算嚴重。辯方呈遞的5封求情信顯示被告為人孝順和單純，家人及朋友亦在信中表示對今次事件感到驚訝和錯愕。被告亦親撰求情信，為此事深感抱歉，並反省不會再令情緒失控及會以合法方式應對。

法官判刑時指，被告是有預謀犯案，帶同菜刀出席法庭聆訊。被告雖曾向審裁官投訴，但在認為得不到幫助的情況下，向手無寸鐵及無挑釁行為的事主揮刀，及追趕2名事主至緊急出口。法官不接納辯方求情指被告踢緊急出口門是發洩，而是想踢開該門繼續襲擊2人，幸好未能成功。法官亦不同意辯方指2名事主傷勢不算嚴重，柯雖痊愈但要接受心理治療，而陳手指仍未能屈曲，仍須物理治療。法官指被告以致命武器襲擊他人，他於審裁官前「執法」，漠視法紀，應判較嚴重的處罰。

案件編號：DCCC 1076/2021