5個兒科醫學會發聯合聲明　稱食物敏感等非打針禁忌症

聲明指食物敏感非新冠疫苗的禁忌症，打針後觀察時間可縮短至15分鐘。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科醫學會等5個學會今日（12日）發出聯合聲明

指食物敏感等不是新冠疫苗的禁忌症，在接種新冠疫苗後觀察時間可由半小時縮短至15分鐘，與一般接種者無異。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科醫學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、 香港兒科護理學院、香港兒科護士學會今日更新兒童和青少年過敏症接種新冠疫苗建議，列出多項並非新冠疫苗的禁忌症，包括食物過敏、昆蟲毒液過敏、塵蟎過敏、花粉過敏、哮喘、鼻敏感、濕疹、慢性自發性蕁麻疹等，並指有上述症狀的兒童，在接種疫苗前毋須轉介到兒童免疫過敏及傳染病學專科醫生進行評估。

而聲明中建議有以下症狀的兒童在打針後需要30分鐘觀察期，包括對不同類型的新冠疫苗曾經有過敏反應的兒童，對新冠疫苗或其成分無關的藥物或疫苗過敏史的兒童，因任何原因有嚴重過敏反應史的兒童，或患有肥大細胞增多症。