男學生理大正門圖搶犯　認暴動罪判入教導所

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突，大學內外淪為戰場，警方於該一帶拘捕逾1200人，並有逾700人被登記身份後離開。1名被指企圖搶犯的男學生亦在該次事件中被捕，他早前在區院承認1項暴動罪，法官鄭念慈今（12日）判被告入教導所。

被告李家樑（20歲），承認於2019年11月17日至18日，在理大、漆咸道南與暢運道一帶，連同他人參與暴動。被告前日（10日）於東區裁判法院就另一宗於淘大商場發生的案件承認非法集結罪，被判入勞教中心，有關判令將會據法例而失效，被今日的教導所令取代。法官判刑時指，從當日片段可見事件規模龐大，人數眾多，示威者不斷衝擊警方，更使用殺傷力大的汽油彈，將現場化為火海，且事件當中亦有警員受傷及交通受影響，現場恍如戰場，案情非常嚴重，若以判囚而言不應低於5年。惟考慮到被告年輕，從其求情信中可見仍獲家人及師長支持，法庭量刑時不但考慮阻嚇及懲罰，亦需考慮少年罪犯的福祉，以助他們更生，考慮各項因素及有關報告後，決定判被告進入教導所。

案情指於2019年11月11日至18日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內如閉路電視鏡頭等設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，以汽油彈、弓箭、信號彈、投石器等，與警方對峙，有警員期間被石塊擊中頭盔，亦有警員小腿遭箭射中。警方及後封鎖理大一帶，並以水炮車及銳武裝甲車作支援，至18日清晨進行驅散及拘捕行動。其時，有警員於理大A座正門外制服1名示威者，期間不斷遭示威者投擲汽油彈，被告更跑向警員企圖搶犯，警員立即以警棍擊打被告及命令他離開，但被告不斷反抗，終亦被制服。被告當時身穿黑衣、佩戴頭盔、防毒面具等。另在驅散期間，至少2名警員受傷，包括1名警員被多人攻擊背部及錘子攻擊頭部致受傷，1名警員則被硬物擲中，及遭汽油彈在身後爆破致背部着火等。

案件編號：DCCC 733/2020､617/2021