《東網》多番警告鼠患嚴重　港府認權責不清　設夜間滅鼠隊補鑊

港府滅鼠不力，鼠蹤踏遍全港恐播疫！《東網》過去多番警告及促請港府正視鼠患問題，但屢踢唔郁，當耳邊風！政務司副司長卓永興今日(12日)主持「地區事項統籌工作組」，決定推動「香港新市容」全港清潔運動。他表示，現時有不同衞生黑點問題，如非法棄置垃圾、後巷鼠患嚴重等，又承認衞生問題涉及多個部門，易權責不清，因此成立小組目的為釐清分工，解決「老大難」的環境問題。

環境及生態局局長謝展寰表示，鼠患是其中一個市民最關注問題，曾多次實地了解食環署前線人員及外判商工作，在工作模式、流程、技術、管理各方面找出可以改善地方，提升成效，未來會推動及嘗試更具針對性的措施，包括在全港各區成立夜間防治鼠患流動隊，在深夜補鼠，加強效能。另外，當局會利用新技術工具，並檢視計劃效果，例如制訂綜合鼠患指數，及聆聽社區人士、滅鼠業界意見。食物環境衞生署署長楊碧筠則指，當局會聯同公眾街市小販採取行動，於每晚暫停營業後徹底清潔場地，以及放置大量捕鼠器。

卓永興提到，首階段打擊衞生黑點工作將於下周日(14日)開始，將重點打擊600多個衞生黑點，如街道、後巷、垃圾棄置黑點、阻塞街道及冷氣機滴水等問題，期望可以做到迅速移除垃圾，另外亦會加強對市民的教育和加強執法力度，同時定期開會檢討成效，至於第二階段則於10月開始，會着重美化公共空間。他形容，以往部門分工不清晰，工作組會釐清領頭部門，建立標準運作模式，把工作分配給各部門在地區持續執行，亦會檢視環境衞生相關法例，必要時會積極考慮修例，增加執法效率及阻嚇力。