「紅碼」人士禁入司法機構　持「黃碼」到法院前需快測

政府本周一(8日)公布，在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高新冠肺炎傳染風險的人士。司法機構今日(12日)公布，使用「疫苗通行證」進入各法院大樓的最新安排，持「紅碼」人士不得進入司法機構所有處所；持「黃碼」人士若當日快速測試呈染疫或沒有進行快測，亦不應前往任何司法機構處所。主要法庭使用者包括訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員和檢控人員。

司法機構表示，持「黃碼」的人士可以進入各法院大樓，惟需先取得當日快測無染疫結果，並嚴格遵從處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩(除非獲法官或司法人員准許除下口罩)和接受強制體溫檢測。而原有要求陪審員、法律團隊和檢控人員，每天進行快測的安排將會繼續。

此外，自下周一起(15日)任何出席法庭聆訊而持有「黃碼」的訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員，如須除下口罩發言，應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持有「黃碼」。主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的快測結果的圖像。