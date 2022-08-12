突圍失敗科學館被捕　女學生認理大內外暴動候判

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突。其中1名企圖突圍而出的女學生，在逃到科學館內終被捕。她今天（12日）於區域法院承認2項暴動罪，法官下令將她還押至9月2日，為她索取教導所及更生中心報告後判刑。

被告李嘉希（20歲），承認於2019年11月17至28日警方控制現場前，在理大暢運道和科學館道一帶、及在理工大學與他人參與暴動。案情指於2019年11月11日至18日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有警員受傷及裝甲車被破壞。被告現承認她在警方封鎖前已進入理大並留守，作為暴動的一分子參與其中。被告亦被拍攝到持有樽裝液體，與其他示威者一同前往暢運道，企圖逃離警方封鎖線，並在進入科學館後被捕。被告當時身穿黑色衣服、手套、防毒面具等。

辯方求情指被告已有悔意，且認罪以認真面對自己的作為。法官留意到《刑事訴訟程序條例》中109A條，提及就年齡在16至21歲之間的人的判刑限制，除例外罪行外，法庭除非認為沒有其他適當的方法可處置該名被告，否則不得判處監禁，而暴動罪並不納入附表中的例外罪行，法庭須先為被告索取報告以作考慮。法官並指有關條例已28年沒有進行修訂，令法庭判刑遇掣肘，故就此促律政司考慮是否有修例必要，以擴闊法官的酌情權，又謂「一時無知，不能抺殺2019年發生的事件的刑責」。

案件編號：DCCC 190,193,194,196,198,200,201/2021