性騷擾屢見不鮮　議員轟性別歧視條例落後　促平機會加強打擊

網絡或職場性騷擾情況不絕於耳，平等機會委員會早前發表「2021年全港性騷擾調查」研究報告，指出2成人曾受網絡性騷擾，當中男性受害人較女性多。有政黨婦女事務委員會昨日(11日)就報告約見平機會主席朱敏健，要求以更有效方式加強打擊性騷擾及協助性騷擾受害人，包括加大力度宣傳及推廣、擴大性騷擾適用範圍、檢視處理投訴程序，以及向少數族裔加強推廣反性騷擾等。

議員葛珮帆表示，性騷擾問題影響本港多年，惟平機會宣傳力度不足，訊息未能落地，是次調查更凸顯受害人對處理性騷擾的方式較被動。葛續指現時《性別歧視條例》掣肘太多，太落後，只限於某些活動範圍，包括教育、貨品、設施及服務的提供等，並需在特定相關關係內發生才屬違法，例如服務提供者及服務使用者的關係。然而，一旦性騷擾發生的雙方都是服務使用者，或若非同一所學校的同學之間發生的性騷擾，現時條例並不涵蓋。

因此她認為應加大力度宣傳及推廣，提高大眾對性騷擾及有關法例的認識，懂得循平機會提出調停申索；並與不同持份者共同制定更積極的措施，打擊及預防性騷擾。葛亦建議作出修例，例如擴大性騷擾的適用範圍至一些公眾或私人場所，政府亦應早日落實報告10項建議細節並付諸實行，而平機會需要檢視處理投訴程序，及提供法律援助等機制是否足夠。至於該政黨少數族裔委員會主席鄭泳舜亦關注少數族裔對性罪行的意識不足，易受性騷擾及性侵犯的傷害，要求政府加強支援及宣傳，提高少數族裔婦女對性罪行的認知及應對能力。