政府要求350名馬會投注站員工歸還失業金　林振昇冀酌情處理

政府早前推出1萬元臨時失業支援計劃，有350名馬會投注站員工接獲政府口頭通知，以場外投注處不屬於第599F章下表列處所為由，要求申請人須全數歸還臨時失業支援金。勞聯立法會議員林振昇今日(12日)於電台節目表示，有關員工只是了解錯誤，非存心隱瞞，希當局可酌情處理。

林振昇稱，政府表明合資格申請失業援助金人士，並不包括馬會投注站，只限於表列處所內且短暫停工30日的員工。他透露，有關員工主要為兼職，在6月底獲1萬元資助，到7月尾經當局覆核後，要求退還全額，惟馬會在1月至4月並未有安排工作，故一般員工均理解自己為失業，非存心隱瞞。他又指，不少員工已花掉部分資助，若須即時歸還難免存在困難，冀當局酌情處理，望當局容許他們以分期形式退還，減輕即時經濟壓力。

香港賽馬會表示深明兼職員工會因工時減少而影響收入，故於2020年2月推出了「兼職僱員收入津貼計劃」，為場外投注處和其他部門的合資格的受影響兼職員工提供經濟援助。截至目前為止，已有逾1萬名兼職員工受惠於此計劃，獲得最多等同收入50%的津貼。跟全職員工一樣，兼職員工也在過去兩季獲得加薪。