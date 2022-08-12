海洋公園「人魚嘉年華」下月開辦　擬每年3000門票贈基層

宏利及海洋公園今日舉辦「繽紛樂享慈善計劃」啟動禮，宣布將每年發放3,000張海洋公園水上樂園公益門票予基層家庭，並預告9月將舉行週末限定的新活動「人魚水上嘉年華」，以人魚相關的主題表演及游泳練習推廣海洋保育。

宏利與5家社福機構合作，包括香港小童群益會、基督教家庭服務中心、保良局、東華三院，及香港基督教女青年會，尋找區內對門票有興趣的基層家庭，並安排贈送共3,000張門票。宏利香港及澳門首席客戶總監劉錦珠指，今次計劃旨在滿足弱勢社群的需要，希望藉此讓他們享有同等機會投入充滿健康活力的生活。

而新活動「人魚水上嘉年華」將於9月的每個周六及周日，一共8日，在水上樂園的室內造浪池「天海灣」舉行。嘉年華活動包括美人魚水上互動表演「搗蛋·派對·美人魚」，每日舉辦4場，由多位美人魚舞蹈員出演，帶領來客化身人魚族參與表演，在表演中學習海洋保育的相關知識。「人魚101」活動中，來客可穿上場內免費借出的美人魚魚尾裝飾，向美人魚舞蹈員學習美人魚的體態及泳姿，活動可即日於場內報名，每日4節，每節限額15人，先到先得。另外，現場亦有化妝師為來客畫上臉部彩繪，讓來客進一步體驗美人魚風采。