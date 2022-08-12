女警認洗黑錢及向報案人被捕人借錢　8.19判刑

隸屬刑事調查隊的女警同時涉及與他人串謀洗黑錢53萬港元的案件，以及向報案人索取約100萬港元貸款、和接受被捕人士6萬港元貸款的案件。她早前承認2案所涉之洗黑錢、訂明人員索取利益、及接受利益共4罪，被令還押至今日（12日）於東區裁判法院提訊。辯方就2案一併求情指，被告遭丈夫拋妻棄子，網上識得新歡後又被對方騙去串謀洗黑錢，並因經濟困難才向人借貸。裁判官聽畢求情後，把案押後至下周五（19日）判刑。

被告區嘉曼（46歲）被控於2019年10月15日至2020年2月18日、及2019年12月12日至去年2月18日，與名為Mercel的男子串謀洗黑錢，涉及約53萬港元。被告另被控於2020年1月8日及3月16日，身為警務處女警，未獲特首一般或特別許可而向盜竊案李姓女報案人索取2筆分別為100萬及3萬港元的貸款；以及同年5月11日接受1宗打鬥案的胡姓男被捕人所提供的6萬港元貸款。

辯方今求情指，被告早年時父母離異，她渴望擁有自己的家庭，雖然她讀中五時已認識男朋友，但直到2011年她因懷孕才註冊結婚。但是被告婚姻生活並不美滿，丈夫不但時常離家，被告亦發現原來丈夫已經另組家庭，故被告須獨力撫養2幼子。惟案發後，丈夫向被告稱「你最好快啲坐監，我可以拎返兩個仔」。辯方續指，被告無法成功借到該筆約100萬港元貸款，另一筆6萬港元貸款現已還清，故2名事主無招致損失。被告亦轉為污點證人頂證該洗黑錢案中主謀，雖然對方最終脫罪，但是控辯雙方都認同被告可享作為污點證人的刑罰扣減。

案件編號：ESCC2142/2021, KTCC21/2021