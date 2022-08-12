當局展開打擊衞生黑點計劃　議員憂虎頭蛇尾

政府今日(12日)公佈將推動「香港新市容」全港清潔運動，分兩個階段展開打擊衞生黑點計劃。有議員指當局未有承諾相關工作可令鼠患指數下降多少，促政府訂立關鍵績效指標KPI。亦有議員擔心政府「為做show而做show」，虎頭蛇尾，認為目前食物環境衞生署分工過於清晰未必是好事，建議重新檢討架構及權責。另有議員建議建立「標準運作模式」，令每1個具體的衞生問題，都有1個領頭部門去負責處理。

議員陳穎欣認為當局應就各項工作每月向立法會回報進展，以便議員監察，並定立績效指標，以衡量工作成效。有關危險及棄置招牌問題，陳建議設立專區熱線接收市民舉報，並且定下服務承諾，數日內向市民簡單回覆，其後提交有關舉報的詳細報告。議員楊永杰認為消滅衞生黑點需要打持久戰，擔心政府「為做show而做show」，最後只會苦了外判清潔工。楊續指政府應採取長期作戰方案，每月持續執行和執法為最理想。同時建議食環署重新檢討架構及權責，以更有效運用資源，及打擊衞生黑點，避免當遇到職務範圍以外的違法行為無動於衷。

議員鄭泳舜指當局在諮詢各方意見後，應盡快建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍，杜絕部門推卸責任的情況，令每1個具體的衞生問題，都有1個領頭部門去負責處理。他亦建議當局加強支援清潔工人，包括在鄰近清潔工人工作的地點，加設有水有電的休息室，供清潔工人休息，改善他們的工作環境，保障前綫清潔工的職業安全健康。