全港反黑工行動拘9人　包括2名假難民

入境處於本周的三日(8至9日及11日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕5名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名非法入境者。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了50個目標地點，包括食肆集中區、車房、餐廳、菜檔及貨倉等，共拘捕4名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中一名女子是持俗稱「行街紙」。據悉，她是以假難民身份留港，來自越南，被捕時在餐廳從事洗碗工作。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於東區搜查了116個目標地點，包括垃圾站、住宅大廈及菜檔等，共拘捕1名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為一名男子，是持「行街紙」。據了解，他是孟加拉籍「假難民」，被捕時正從事搬運工人。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元和監禁10年。