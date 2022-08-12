逾3成員工認為疫下僱主支援不足　陳百里籲雙方應並肩作戰

新冠肺炎疫情持續已超過2年，疫情下香港經濟嚴重受創，僱員僱主之間的勞資關係受到考驗。有調查顯示，超過3成受訪僱員指公司在疫情下對員工的支援不足，有僱主亦認為公司應與員工多溝通。

第8屆「最佳僱員僱主選舉」今天(12日)舉行頒獎典禮，表揚出色的僱主和僱員。期間亦公布疫情後亞太區僱主及僱員關係調查，數據顯示，香港有超過2成企業員工不同意在疫情後，公司與員工的關係變得更好，另有超過6成表示中立。亦有超過3成香港企業員工認為，公司在疫情後沒有提供足夠經濟支援，近半員工表示中立。可見香港仍有不少企業在疫情下沒有給予員工充足的支援和關心，以提升員工對公司的信心和歸屬感。

頒獎期間，不少得獎僱主表示，員工是企業最重要的資源，甚至比賺錢更重要，認為要與員工保持家人般的關係，並愛惜員工，從而令企業能長遠地傳承下去。有獲獎員工則指，有良好的工作環境和與上司及同事保持融洽的關係，能令他們更有動力工作，又表示企業給予很多工作機會和支持，令他們的工作更有挑戰性，並學習到更多技能。商務及經濟發展局副局長陳百里認為，近年香港營商環境嚴峻，但本港仍有很多有衝勁的年輕人，期望僱主能與員工並肩作戰。