多4名新冠患者離世　其中1人無疫苗接種紀錄

本港新冠疫情未息。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(12日)公布，過去一日再多4名新冠患者離世，年齡介乎80至82歲，其1人無疫苗接種紀錄。無打針的患者為82歲男士，本身有高血壓、糖尿、中風， 7月18日早上經威爾斯醫院急症室入院，有發燒、咳嗽，另有肺花及肺炎情況。入院核酸測試確診，CT值少於20 ，病毒量高，當局有處方新冠口服藥。患者隨後於7月25日轉去北大嶼山醫院，情況由7月26日起轉差，需要高濃度氧氣，延至昨日凌晨5時離世。

另一名死者為81歲男子，已打3針，本身有高血壓、糖尿病中風，8月4日因褥瘡痛經博愛醫院急症室入院，當時快測沒有染疫，但核酸確診，CT值大於30。入院後有用抗生素治療，一直CT值大於30，故轉回普通病房，他8月11日不清醒，心臟休克，其後離世。

第三名死者為81歲女子，已打2針，有肺氣腫，經北區醫院內科專科門診入院，因發現腎功能變差，懷疑尿道炎，入院的核酸檢查，懷疑屬後期的新冠感染個案，本月8日起情況惡化，昨日離世。最後一名死者為80歲男子，已打2針，有高血壓及癌症背景，在瑪嘉烈醫院急症室入院，早前因新冠病毒及肺炎入住瑪嘉烈醫院，經治療後，沒有檢疫後便於7月29日出院。其後再入院後繼續有氣促，血含氧量跌，入院後照肺仍然有花，CT值反覆，大約20 ，亦有心房顫動的情況，有服用特效藥，不過氣促持續，含氧量不能太維持，本月10日後情況轉差，昨日離世。