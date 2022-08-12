本地經濟放緩　港府削經濟增長預測　下調為負0.5%至0.5%

香港經濟在2022年第二季整體上有所改善，不過改善程度較預期弱。環球需求轉弱以及跨境運輸持續受干擾，嚴重拖累出口表現。同時，本地活動略見恢復，但動力在季度後期回軟。實質本地生產總值繼第一季按年收縮3.9%後，第二季跌幅放緩至1.3%。經季節性調整後按季此較，實質本地生產總值回升1.0%。考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，今年實質本地生產總值增長預測，由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至負0.5%至0.5%。政府將繼續密切留意情況。

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現。先進經濟體通脹高企，以及多家主要央行因而大幅收緊貨幣政策，將進一步削弱環球增長動力，儘管預期內地經濟復蘇應能抵銷部分影響。環球疫情演變、地緣政治局勢緊張等風險因素須密切留意。不過，如果內地與香港之間的跨境物流干擾較明顯改善，香港的對外貿易或能得到一些緩解。最近對訪港旅客檢疫及檢測安排的調整也應有助服務輸出。

本地方面，只要本地疫情維持受控，經濟活動應會進一步恢復。消費券計劃將繼續支持消費需求，但金融狀況收緊可能會使消費氣氛和消費開支有所減弱。借貸成本上升也可能使企業在進行固定資產投資時更加謹慎。