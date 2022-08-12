稱旺角遭警毆傷　男子告一哥索償160萬元敗訴

男子聲稱於2019年修例風波期間，在旺角等過路時無端遭一群黑衣警察毆打，再被拖行到路邊受傷，以致須停工半年。他就事件於2019年入稟區院，向警隊申索超過160萬港元賠償。案件上月在區域法院開審，主審法官高勁修到今天（12日）頒布判詞，裁定男子之證供並不可信，不但未能證明他曾受到襲擊，更遑論是警察施襲，因此將其申索撤銷，並下令他要支付警方的訟費。

本案原告是蕭志雄，被告則是由律政司司長代表的警務處處長。原告在審訊時指，本案在2019年8月3日發生，當時他50歲，為一名自僱運輸工人，居於旺角區。他當晚放工後，在旺角道彌敦道交界等候過馬路時遭受警員襲擊，之後警員再把他拖行數步，然後把他丟在馬路邊，後由途人救起送院。他的左腳踝因這事件受傷，並須停工大約半年。

法官於判詞中指，原告就事發時間、經過以至施襲者身份，在不同時間都有不同說法，如分別曾指遭一群或數名黑衣警察襲擊，但向警方投訴時又稱「被一個疑似防暴警襲擊」。他亦沒有向醫護透露被襲，法庭遂對該些部分的證供存有疑問。原告曾稱受襲後由其他示威者拉回行人路，其時現場仍有很多途人及記者，卻沒有人拍下經過。此外原告又指附近的其他警員無甚反應等，法官認為有關說法不合邏輯。雖然原告堅稱對警方沒有偏見，但觀乎原告於狀書中所用的字眼，分別以「牠們」及「那群畜生都不如的」來形容警員，又在沒有證據下指控警務處處長包庇下屬襲擊市民等，法官認為原告有偏頗之嫌。法官考慮雙方的證供後，指雖然有證據顯示原告於當晚曾扭傷左腳踝，但他的證供並不可信，未能證實他曾受到襲擊，更遑論是警察施襲，因此判其申索不成立。

案件編號 : DCPI 3344/2019