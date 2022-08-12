找換店前店長承認使用虛假文件匯款　累公司損失逾200萬元

廉政公署早前落案起訴一名找換店前店長，控告他以多份載有虛假資料的匯款申請書欺騙該店，訛稱一名顧客在匯款前已結清匯款金額，涉逾750萬港元。被告今日(12日)在西九龍裁判法院承認控罪。暫委裁判官曾慶東將案件押後至本月26日判刑，以待索取被告的背景報告。被告暫時還押，交由懲教署看管。

28歲的被告歐陽獻，為許氏兄弟外幣找換有限公司(許氏兄弟)前店長，承認共9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。他另外一項相類罪行則獲控方不提證供起訴。被告任職找換店店長時，負責監督荃灣一間分店的營運。在處理匯款時，該分店職員需向許氏兄弟呈交匯款申請書，交代匯款詳情。根據公司規定，許氏兄弟只會在顧客繳清匯款額後方處理匯款。

據案情透露，被告於2020年11月23日至2021年1月4日期間，先後9次向許氏兄弟提交共16份匯款申請書，要求為一名顧客匯款共逾750萬港元。被告在每份申請書上均訛稱匯款人已以現金結清匯款額。廉署調查發現，該顧客並沒有在匯款前結清匯款額，而是在許氏兄弟完成處理每筆匯款後才繳付部分款項。如許氏兄弟知悉此事，便不會處理相關匯款申請。截至2021年1月4日，該顧客尚欠許氏兄弟逾200萬港元。