女子被控今年5月擾亂立法會　否認控罪10.7再訊

立法會今年5月開大會二讀《2022年撥款條例草案》，期間1名六旬婦疑在2樓公眾席上叫囂，稱遭警員迫害及要求徹查等，又涉嫌抗拒保安，因而被警方拘捕。她原本被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為及普通襲擊2罪，案件今（12日）在東區裁判法院再訊，控方改控被告為違反《立法會（權力及特權）條例》下的藐視罪及干預立法會人員罪。被告否認控罪，案件押後至10月7日作預審，此期間被告續准保釋。

被告鄭敏娜（63歲、無業）今天無律師代表。新的控罪指，她於2022年5月4日，在金鐘立法會綜合大樓會議廳2樓公眾席，在立法會舉行會議時引起擾亂，致令立法會的會議程序中斷或相當可能中斷；及於同日同地，抗拒2名正在執行職責的立法會人員游健麗及張樹偉。

今天裁判官原本表示，新控罪的性質嚴重，屬重大改變，故打算押後案件以待被告索取法律意見。惟被告堅稱可以答辯，並指她只是想表達訴求，並無意圖藐視會議，以及她沒有襲擊該些立法會人員，亦不明白控方為何指控她構成干預。

案件編號：ESCC 619/2022