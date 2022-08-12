夫婦涉合力性侵菲傭案　辯方指事主收錢自願性交

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭一案今天（12日）在高院續審。辯方今天在盤問事主菲傭時，提出其事件版本，指事主是收了150港元後，趁着女僱主洗澡時，與男僱主做愛，完事後卻「斷正」，遭女僱主斥責。辯方形容事件不過是金錢交易。菲傭一概否認上述說法。

本案男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。X早前供稱，當晚遭全裸的男被告抱上床，被他舔乳房又指插陰道，她無法掙脫，向女僱主求救，對方卻視若無睹，並對她大笑。稍後女僱主更在她被姦時撫弄她乳房。

辯方今向X指出被告的說法，稱當晚X在主人房哄被告兒子入睡後，女被告往洗澡。此時男被告問X「Sleeping?（睡覺？）」，並給她100港元。X於是與男被告性交。男被告射精後，另給X 50港元。當一絲不掛的X準備離開主人房時，女被告剛好沖完涼，她甫見到X，便責備她和男被告。X全盤否認辯方的說法。

案件編號：HCCC 134/2020