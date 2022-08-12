今起抵港者須預先完成健康申報　落機後2小時內可離開機場

今日大部分抵港者可在落機後1至2小時內離開機場。(由政府新聞處提供)

政府由今日(12日)起於機場實施精簡檢疫檢測流程，配合海外或台灣抵港人士須在登機前完成衞生署的健康網上申報。截至今午，當局表示有9成半抵港人士可在50分鐘內完成入境檢測、檢疫和入境清關手續。據機場管理局實地觀察，大部分抵港者可在落機後1至2小時內，乘搭點對點交通離開機場前往指定檢疫酒店。只有約1成多人持粉紅色健康申報二維碼，即申報資料未獲確認，例如酒店預訂資料未能經系統確認，須在檢測後在機場作進一步的文件確認。

新安排下，抵港人士落機後，會即時以其完成健康申報後生成的健康申報二維碼進行登記，直接於一號客運大樓抵港層接受核酸檢測及快測採樣，較以往需在臨時樣本採集中心接受檢測更為便捷。醫務衞生局表示，持綠色健康申報二維碼人士，代表成功確認相關呈交資料，包括其指定檢疫酒店預訂。他們扺港落機並登記檢測後，系統會隨即以電子方式向他們發出檢疫令、醫學監察通知書、疫苗接種紀錄及臨時疫苗通行證二維碼。今早絕大部分抵港人士持綠碼，可直接前往辦理入境清關手續及認領行李。

局方強調，新安排為持綠碼的抵港人士提供「快線」通道，大幅節省入境流程所需時間，讓其在機程後可盡快到酒店休息，亦有助減低抵港人士在機場接觸時交叉減染的機會。當局又稱，政府會繼續按照疫情發展和科學數據分析，適度調整抗疫措施，堅守外防輸入，並會繼續善用科技去完善流程，進一步便利來港人士，務求創造有利條件讓香港與世界各地恢復正常連通。