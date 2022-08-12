教育局發指引黃碼學生每日快測准上學　惟拒黃碼訪客入校

新冠肺炎疫情持續，政府早前公布縮減抵港人士酒店檢疫安排，並增設安心出行「紅黃碼」。持「黃碼」人士不得進入高風險場所，包括學校、安老院舍、食肆、酒吧等等。惟教育局近日向學校發出指引，指持「黃碼」的學生應同樣獲得學習機會，要求學校應批准有關學生回校接受面授課堂。

教育局就最新「紅黃碼」的措施安排發出指引，指由於確診者才會持紅碼，故任何「紅碼」人士包括教職員、學生及訪客，都不應進入校園。由於確診者不應離開其隔離地點，學校如遇有關情況應立即報警處理。至於持「黃碼」的學生及教職員，局方表示相關人士須每日進行快測，獲無染疫結果才可回校。而持「黃碼」的訪客，則不得進入學校。

局方表示，「黃碼」學生在校內不能參加需要脫下口罩的活動，例如吹奏樂器、接觸式運動等，午膳時亦要與同學分開用膳。教育局又指，因應學生在進入學校時獲豁免使用「安心出行」，故校方應提醒學生要主動申報持黃碼的情況。