為免「童樂居」虐兒案重演　政府首階段檢討月內有報告

《東網》去年12月率先獨家報道香港保護兒童會「童樂居」有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒被捕，事件引起社會關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日(12日)下午視察「童樂居」，她表示有關檢討留宿幼兒中心的服務，第1階段的檢討報告有望本月內完成，而第2階段的檢討則會涵蓋其他與照顧兒童相關的服務，預計明年3月完成。

孫玉菡指出，自「童樂居」虐兒事件後，政府已改善部分現行兒童住宿照顧相關服務，包括要求所有留宿幼兒中心安裝閉路電視，制定主動監控及翻看紀錄的政策及機制。另外，跨專業巡查隊伍中亦加入曾在執法機構工作的人員及保健衞生督察，以及要求提供相關課程的各大專院校在課程中加入與保護兒童相關的元素等。其續稱，活動中他將重點了解「童樂居」與非牟利幼兒教育機構議會合作推行服務重整計劃的進度，包括在優化管理、加強培訓和提高人手比例等方面的成效，其後他亦視察「童樂居」的設施，並分別與留宿兒童及前線人員交流。

勞福局稱，現已展開強制舉報「虐待兒童個案」機制的立法工作，稍後會進行諮詢，目標於明年上半年向立法會提交法案。社署亦指，目前正籌備為有關專業的工作者提供適當培訓，以提升他們及早發現和處理虐兒個案的能力。