「洗米華」跨境開賭案溫州開審　35被告認罪候判

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件，本周三至周五(10日至12日)在浙江省溫州市中級人民法院依法公開合併審理，被告張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪；被告張時秀犯開設賭場罪；被告鐘海燕犯開設賭場罪等3宗案件。張寧寧等35名被告當庭表示認罪及悔罪，庭審結束後，法庭宣布休庭並擇期宣判。

公訴機關指控周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，更發展股東級代理及賭博代理，提供高額佣金利誘各級代理安排中國境內公民參與跨境賭博，向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；透過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，安排中國公民到境外的太陽城賭廳賭博及參與跨境網絡賭博。

這逐步形成以周焯華為首，以被告張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2021年11月，這個跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，合共發展400多名股東級代理、6萬多名賭博代理，發展6萬多名中國境內賭客會員，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂社會管理秩序和市場經濟秩序。

此外，公訴機關指控張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。庭審上出示指控上述犯罪的相關證據，張寧寧等人及辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表意見，被告人均進行最後陳述。