僱主強迫「黃碼」職員停工　平機會：或違殘疾條例

政府實施「紅黃碼」制度，醫學監察期間獲發「黃碼」人士可返工返學。平機會今日(12日)表示，若僱主只單純覺得或推測持「黃碼」員工有可能感染新冠病毒，並在缺乏合理理由的情況下給予較差對待，包括強迫相關員工停工或休假，有可能違反《殘疾歧視條例》，認為僱主若對僱員醫學監察期間返回公司工作有疑慮，可以與員工協商並作適切安排，例如容許員工在家工作等。

平機會稱，新冠病毒屬《殘疾歧視條例》內所指的「殘疾」，故事主即使無患病，但若因而被認定有可能感染病毒，而遭受較差待遇，法例同樣有機適用。不過，法例亦同時列明，如果「殘疾」屬於《預防及控制疾病條例》所列的傳染病，相關行只為對保護公眾健康，屬於合理需要的做法，就不屬於違法。

平機會主席朱敏健稱，《殘疾歧視條例》中已清楚列明，疫情下的措施即使有歧視性，但如屬合理及必要，均可免除歧視條例中的責任，不過在情理方面，仍希望僱主僱員、學校和師生間可互相體諒，透過商討達成雙方共識，至於是否違例則難以一刀切定論。