政Whats噏：教育局承認撤申5億撥款掀疑慮　謝偉銓：政府應引以為鑑

繼早前有議員批評政府遲交開會文件，導致未能消化內容，議員謝偉銓近日亦連續兩次致函教育局，批評當局早前喺無預兆下，撤回原先喺立法會財務委員會討論、涉款5.19億港元嘅小學正副校長加薪追加撥款。當時局方解釋可透過內部調撥資源，應付有關開支，之不過謝偉銓就對局方回覆感失望，批評教育局完全無答過問題。而教育局前日(10日)再解畫，承認有關情況可能引起疑慮，日後必須避免。謝就指政府應引以為鑑，重視審議撥款呢個重要過程，睇嚟行政立法關係雖有緩和，但仍有唔咬弦嘅地方喎！

事件可追溯至上月15日嘅財委會，當日審議16項撥款建議，其中調整公營小學管理層薪酬不需討論，可直接表決，而相關追加撥款本應再進一步討論，惟政府最後撤回撥款申請。謝偉銓當時已覺得做法有問題，擔心會造成先例，以後其他撥款就可由部門自己處理，唔使向財委會申請撥款。因此，佢當時已致函局方，惟對局方回覆內容極表失望，因局方指可透過內部調撥資源，應付有關開支，毋須申請撥款。謝就認為幾乎無解答過問題，令人感到局方唔尊重議員喺監察政府同公帑開支方面嘅憲制職能。佢之後再度致函，詢問局方幾時知道可以內部調配資源、剩餘資源嘅估計、申請年度開支預算嘅情況，以及日後局方會唔會用同一手法處理額外薪酬及加薪需求。

而教育局最新回覆指上述項目開支佔全年開支預算約0.46%，會持續檢視情況係咪仲有剩餘資源。教育局亦承認喺檢視並認為內部資源足以支付有關開支後，已盡快撤回追加撥款嘅申請，又指時間上雖然比較倉卒，日後亦會盡早評估調配內部資源嘅可行性。之不過，教育局嘅回覆有無令謝滿意呢？謝指當局亦有私下向佢解釋，佢就認為係有個別官員疏忽，希望政府對事件引以為鑑，喺審議撥款上唔應該草率。謝又指自己非窮追猛打，重申議員有其功能，有啲議員更可能想喺財委會上討論，希望同類事件唔好再發生。

謝今日(12日)又再去信教育局，話接受局方就今次事件嘅解釋。佢又希望其他政策局及部門，今後若果決定透過調撥內部資源方式，支付一啲本應向立法會申請追加撥款嘅事編制建議，應盡早向財委會、人事編制小組委員會及相關事務委員會作出交代，包括須確保調撥資源唔會影響到原有嘅政策措施同服務。